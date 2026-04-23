Сили оборони України уразили склад ракетно-артилерійського озброєння та низку військових об'єктів РФ

Сили оборони України в ніч на 23 квітня уразили склад ракетно-артилерійського озброєння та сховище матеріально-технічних засобів у районі тимчасово окупованої Сартани Донецької області.
Головні тези:
- Українські сили оборони ударили по складам та сховищам озброєння на тимчасово окупованих територіях.
- Нанесені удари також охопили ешелони з пальними матеріалами та радіолокаційні станції ворожих військ.
Масштабна “бавовна” на ТОТ: що відомо
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також оборонці уразили ворожий ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі тимчасово захопленої Вознесенівки Луганської області й радіолокаційну станцію П-18 у районі тимчасово окупованої Євпаторії (АР Крим).
Серед іншого, українські захисники завдали ударів по пункту управління безпілотниками російських військ у районі Стрілечої Харківської області.
Уточнення ворожих втрат і масштабу збитків триває.
