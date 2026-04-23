Сили оборони України уразили склад ракетно-артилерійського озброєння та низку військових об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна

Сили оборони України в ніч на 23 квітня уразили склад ракетно-артилерійського озброєння та сховище матеріально-технічних засобів у районі тимчасово окупованої Сартани Донецької області.

Головні тези:

  • Українські сили оборони ударили по складам та сховищам озброєння на тимчасово окупованих територіях.
  • Нанесені удари також охопили ешелони з пальними матеріалами та радіолокаційні станції ворожих військ.

Масштабна “бавовна” на ТОТ: що відомо

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також оборонці уразили ворожий ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі тимчасово захопленої Вознесенівки Луганської області й радіолокаційну станцію П-18 у районі тимчасово окупованої Євпаторії (АР Крим).

Серед іншого, українські захисники завдали ударів по пункту управління безпілотниками російських військ у районі Стрілечої Харківської області.

Уточнення ворожих втрат і масштабу збитків триває.

