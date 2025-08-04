Силы обороны Украины поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи"

3 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта «Сочи» Краснодарского края.
Главные тезисы
- 3 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины атаковали топливно-заправочный комплекс аэропорта «Сочи».
- Атака направлена была на базу ГСМ, где располагалась армейская авиация российских захватчиков.
- Удалось успешно нанести удар по объекту, что привело к возгоранию и разрушению инфраструктуры.
Силы обороны Украины нанесли успешный удар по базе ГСМ аэропорта «Сочи»
На территории объекта поднялся сильный пожар. Известно, что на аэродроме также размещалась армейская авиация российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины.
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