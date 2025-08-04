Сили оборони України уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі"

3 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі», що в Краснодарському краї.

Сили оборони України завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту «Сочі»

На території об'єкта здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти України.