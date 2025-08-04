Сили оборони України уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі"
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Сили оборони України уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі"

Генштаб ЗСУ
бавовна
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3 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі», що в Краснодарському краї.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно ударили по паливно-заправному комплексу аеропорту “Сочі” у Краснодарському краї.
  • Атака була спрямована на базу ПММ аеропорту, де також розміщувалась армійська авіація російських загарбників.
  • ЗСУ продовжують вживати заходів для підірвання воєнно-економічного потенціалу противника та припинення збройної агресії РФ проти України.

Сили оборони України завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту «Сочі»

На території об'єкта здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти України.

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