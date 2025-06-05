Силы обороны Украины поразили установки ОТРК "Искандер" на Брянщине — видео

Генштаб ВСУ заявил утром 5 июня о поражении ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны поразили установки ОТРК "Искандер" в Брянской области РФ.
- Эффективная доразведка и сплоченная работа подразделений ВСУ и СБУ помогли избежать жертв среди гражданского населения.
- Результатом удара стало поражение 3 установок "Искандер" с возможными повреждениями.
Силы обороны Украины поразили 3 ОТРК "Искандер" на Брянщине
Сегодня подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ.
Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву.
Благодаря эффективной разведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены.
Результаты поражения уточняются.
Эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв гражданского населения.
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