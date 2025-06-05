Сили оборони України уразили установки ОТРК "Іскандер" на Брянщині — відео

Генштаб ЗСУ заявив вранці 5 червня про ураження ракетних комплексів "Іскандер" у Брянській області РФ.

Сили оборони України уразили 3 ОТРК "Іскандер" на Брянщині

Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ.

Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено.

Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Поширити

Результати ураження уточнюються.