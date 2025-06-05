Сили оборони України уразили установки ОТРК "Іскандер" на Брянщині — відео

Генштаб ЗСУ заявив вранці 5 червня про ураження ракетних комплексів "Іскандер" у Брянській області РФ.
Головні тези:
- Українські сили оборони успішно уражають ракетні комплекси “Іскандер” на Брянщині.
- Під час взаємодії зі Службою безпеки України українські військові завдали ракетного удару по російських підрозділах.
- Ефективна дорозвідка та згуртована робота підрозділів ЗСУ та СБУ сприяли уникненню жертв серед цивільного населення.
Сили оборони України уразили 3 ОТРК "Іскандер" на Брянщині
Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ.
Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.
Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено.
Результати ураження уточнюються.
Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення.
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