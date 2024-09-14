Силы обороны Украины прорвались в еще один район на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины прорвались в еще один район на Курщине

танк ВСУ
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Источник:  ISW

Согласно данным американского Института изучения войны, в течение 13 сентября украинские воины смогли продвинуться вперед в Глушковском районе Курской области. Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтверждал и не комментировал.

Главные тезисы

  • Украинские силы берут под контроль все большее количество территорий России.
  • Силы обороны Украины успешно защищают свои позиции на Курщине, не позволяя российским войскам продвинуться вперед.
  • Российские войска терпят поражение из-за нехватки сил и личного состава для возвращения утраченных районов в Курской области.

Ситуация в Курской области — что известно

По словам американских аналитиков, геолокационные кадры, обнародованные 13 сентября, подтверждают данные о том, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого (юго-западнее Глушкова и в трех километрах от границы).

Фото: understandingwar.org

Российские блогеры также сообщают, что Силы обороны Украины совершили атаку юго-западнее Глушкова в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (восточнее Веселого).

Что важно понимать, новые успешные наступательные действия украинских воинов происходят на фоне провальных попыток российских войск контратаковать и вернуть утраченные территории.

Почему армии РФ не удается вытеснить Силы обороны Украины

Как считает команда американского Института изучения войны, российской армии не хватает сил и личного состава, чтобы вернуть захваченные Украиной районы Курской области под свой контроль.

Вполне возможно, оккупанты будут вынуждены перебросить дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область, чтобы создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.

ISW продолжает отслеживать российские контратаки в Курской области, но еще не наблюдала широкомасштабных боевых действий, которые указывали бы на то, что российские силы начали широкомасштабную скоординированную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области, — сказано в сообщении.

Согласно последним данным, на территории Курщины находится от 33 000 до 35 000 солдат РФ, однако они не могут вытеснить Силы обороны Украины.

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