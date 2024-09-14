Сили оборони України прорвалися в ще один район на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України прорвалися в ще один район на Курщині

танк ЗСУ
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Джерело:  ISW

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, протягом 13 вересня українські воїни змогли просунутися вперед у Глушковському районі Курської області. Генштаб ЗСУ поки цю інформацію не підтверджував та не коментував.

Головні тези:

  • Українські сили беруть під контроль дедалі більше територій Росії.
  • Сили оборони України успішно захищають свої позиції на Курщині, не дозволяючи російським військам просунутися вперед.
  • Російські війська наразі зазнають поразок через брак сил та особового складу для повернення втрачених районів у Курській області.

Ситуація у Курській області — що наразі відомо

За словами американських аналітиків, геолокаційні кадри, які були оприлюднені 13 вересня, підтверджують дані про те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушково і за три кілометри від кордону).

Фото: understandingwar.org

Російські блогери також повідомляють, що Сили оборони України здійснили атака на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого і Медвежого (на схід від Веселого).

Що важливо розуміти, нові успішні наступальні дії українських воїнів відбуваються на тлі провальних спроб російських військ контратакувати та повернути втрачені території.

Чому армії РФ не вдається витіснити Сили оборони України

Як вважає команда американського Інституту вивчення війни, російській армії бракує сил та особового складу, щоб повернути захоплені Україною райони Курської області під свій контроль.

Цілком можливо, окупанти будуть змушені перекинути додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області, щоб створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.

ISW продовжує відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігала широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що російські сили розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області, — йдеться в повідомленні.

Згідно з останніми даними, на території Курщини наразі знаходиться від 33 000 до 35 000 солдатів РФ, однак вони не можуть витіснити Сили оборони України.

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