Сили оборони України прорвалися в ще один район на Курщині

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, протягом 13 вересня українські воїни змогли просунутися вперед у Глушковському районі Курської області. Генштаб ЗСУ поки цю інформацію не підтверджував та не коментував.
Головні тези:
- Українські сили беруть під контроль дедалі більше територій Росії.
- Сили оборони України успішно захищають свої позиції на Курщині, не дозволяючи російським військам просунутися вперед.
- Російські війська наразі зазнають поразок через брак сил та особового складу для повернення втрачених районів у Курській області.
Ситуація у Курській області — що наразі відомо
За словами американських аналітиків, геолокаційні кадри, які були оприлюднені 13 вересня, підтверджують дані про те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушково і за три кілометри від кордону).
Російські блогери також повідомляють, що Сили оборони України здійснили атака на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого і Медвежого (на схід від Веселого).
Що важливо розуміти, нові успішні наступальні дії українських воїнів відбуваються на тлі провальних спроб російських військ контратакувати та повернути втрачені території.
Чому армії РФ не вдається витіснити Сили оборони України
Як вважає команда американського Інституту вивчення війни, російській армії бракує сил та особового складу, щоб повернути захоплені Україною райони Курської області під свій контроль.
Цілком можливо, окупанти будуть змушені перекинути додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області, щоб створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.
Згідно з останніми даними, на території Курщини наразі знаходиться від 33 000 до 35 000 солдатів РФ, однак вони не можуть витіснити Сили оборони України.
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