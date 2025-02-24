Силы обороны Украины сбили 113 шахедов во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины сбили 113 шахедов во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Российская Федерация в ночь на 24 февраля запустила против Украины 185 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали по четырем направлениям.

Главные тезисы

  • В ночь на 24 февраля РФ запустила 185 ударных беспилотных аппаратов, силы обороны Украины сбили 113 шахедов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.
  • Защита от атаки осуществлялась с использованием авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и других военных подразделений.

ПВО уничтожила более ста российских шахедов в ночь на 24 февраля

Согласно данным Воздушных сил, дроны атаковали по направлениям:

  • русских городов Орел, Брянск, Курск;

  • временно оккупированного Чауда, Крым.

К отражению воздушного приступа были вовлечены:

  • авиация;

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделы РЭБ;

  • мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 113 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черниговской областях и не только.

Отчет работы ПВО

Еще 71 беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Днепропетровская;

  • Одесская;

  • Киевская;

  • Хмельницкая область.

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