Силы обороны Украины сбили 113 шахедов во время ночной атаки РФ

Российская Федерация в ночь на 24 февраля запустила против Украины 185 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали по четырем направлениям.

ПВО уничтожила более ста российских шахедов в ночь на 24 февраля

Согласно данным Воздушных сил, дроны атаковали по направлениям:

русских городов Орел, Брянск, Курск;

временно оккупированного Чауда, Крым.

К отражению воздушного приступа были вовлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделы РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 113 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черниговской областях и не только.

Отчет работы ПВО

Еще 71 беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

В результате атаки пострадали: