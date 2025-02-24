Силы обороны Украины сбили 113 шахедов во время ночной атаки РФ

Российская Федерация в ночь на 24 февраля запустила против Украины 185 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали по четырем направлениям.
Главные тезисы
- В ночь на 24 февраля РФ запустила 185 ударных беспилотных аппаратов, силы обороны Украины сбили 113 шахедов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.
- Защита от атаки осуществлялась с использованием авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и других военных подразделений.
ПВО уничтожила более ста российских шахедов в ночь на 24 февраля
Согласно данным Воздушных сил, дроны атаковали по направлениям:
русских городов Орел, Брянск, Курск;
временно оккупированного Чауда, Крым.
К отражению воздушного приступа были вовлечены:
авиация;
зенитные ракетные войска;
подразделы РЭБ;
мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 113 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черниговской областях и не только.
Еще 71 беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.
В результате атаки пострадали:
Днепропетровская;
Одесская;
Киевская;
Хмельницкая область.
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