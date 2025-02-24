Сили оборони України збили 113 шахедів під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України збили 113 шахедів під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Російська Федерація у ніч проти 24 лютого запустила проти України 185 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з чотирьох напрямів.

Головні тези:

  • Сили оборони України збили 113 російських безпілотників типу Shahed під час нічної атаки 24 лютого.
  • Захист від нападу був організований з використанням авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та інших військових підрозділів.
  • Збиття безпілотників російського виробництва відбулось у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

ППО знищила понад сто російських шахедів у ніч проти 24 лютого

Згідно з даними Повітряних сил, дрони атакували з напрямків:

  • російських міст Орел, Брянськ, Курськ;

  • тимчасово окупованого Чауда, Крим.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • авіація;

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи РЕБ;

  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 8 ранку підтверджено збиття 113-ти дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Чернігівській областях й не тільки.

Звіт роботи ППО

Ще 71 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали:

  • Дніпропетровська;

  • Одеська;

  • Київська;

  • Хмельницька області.

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