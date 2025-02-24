Сили оборони України збили 113 шахедів під час нічної атаки РФ

Російська Федерація у ніч проти 24 лютого запустила проти України 185 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з чотирьох напрямів.
Головні тези:
- Сили оборони України збили 113 російських безпілотників типу Shahed під час нічної атаки 24 лютого.
- Захист від нападу був організований з використанням авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та інших військових підрозділів.
- Збиття безпілотників російського виробництва відбулось у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.
ППО знищила понад сто російських шахедів у ніч проти 24 лютого
Згідно з даними Повітряних сил, дрони атакували з напрямків:
російських міст Орел, Брянськ, Курськ;
тимчасово окупованого Чауда, Крим.
До відбиття повітряного нападу були залучені:
авіація;
зенітні ракетні війська;
підрозділи РЕБ;
мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Станом на 8 ранку підтверджено збиття 113-ти дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Чернігівській областях й не тільки.
Ще 71 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.
Внаслідок атаки постраждали:
Дніпропетровська;
Одеська;
Київська;
Хмельницька області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-