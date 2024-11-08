Силы обороны Украины сбили 4 российских КАР Х-59/69 и 62 БпЛА

Силы обороны Украины по состоянию на 09:00 8 ноября уничтожены четыре российских управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 62 беспилотника во время вражеской атаки по нашей стране.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно сбили четыре российские управляемые ракеты Х-59/69 и 62 беспилотника в ходе вражеской атаки.
- Боевая работа украинского ПВО продолжается.
- Атака российскими беспилотниками привела к повреждениям домов и имущества в различных областях Украины, в том числе в Хмельницкой области.
Силы обороны Украины сбили более 60 дронов РФ
С 18:00 7 ноября россияне атаковали Украину следующими видами вооружения:
баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области,
четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области,
92 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, а также Чауда (временно оккупированный Крым).
Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской и Сумской областях.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие четырех ракет Х-59/69 и 62 дронов в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
В результате ночной российской атаки пострадали, повреждены дома и имущество жителей Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областей.
Россия атаковала шахедами Хмельниччину
Ночью 8 ноября в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили два российских беспилотника типа Shahed, есть повреждения в жилом доме.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин.
По его словам, повреждены кровля и окна в квартирах двухэтажного жилого дома. Пожар ликвидирован. Пострадавших и погибших нет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-