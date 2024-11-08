Силы обороны Украины сбили 4 российских КАР Х-59/69 и 62 БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины сбили 4 российских КАР Х-59/69 и 62 БпЛА

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Силы обороны Украины по состоянию на 09:00 8 ноября уничтожены четыре российских управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 62 беспилотника во время вражеской атаки по нашей стране.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно сбили четыре российские управляемые ракеты Х-59/69 и 62 беспилотника в ходе вражеской атаки.
  • Боевая работа украинского ПВО продолжается.
  • Атака российскими беспилотниками привела к повреждениям домов и имущества в различных областях Украины, в том числе в Хмельницкой области.

Силы обороны Украины сбили более 60 дронов РФ

С 18:00 7 ноября россияне атаковали Украину следующими видами вооружения:

  • баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области,

  • четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области,

  • 92 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, а также Чауда (временно оккупированный Крым).

Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской и Сумской областях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Строительство ПВО ВСУ на 9.00 8 ноября 2024 года

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие четырех ракет Х-59/69 и 62 дронов в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

26 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.

В результате ночной российской атаки пострадали, повреждены дома и имущество жителей Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областей.

Россия атаковала шахедами Хмельниччину

Ночью 8 ноября в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили два российских беспилотника типа Shahed, есть повреждения в жилом доме.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, повреждены кровля и окна в квартирах двухэтажного жилого дома. Пожар ликвидирован. Пострадавших и погибших нет.

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