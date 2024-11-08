Силы обороны Украины сбили 4 российских КАР Х-59/69 и 62 БпЛА

Силы обороны Украины по состоянию на 09:00 8 ноября уничтожены четыре российских управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 62 беспилотника во время вражеской атаки по нашей стране.

Силы обороны Украины сбили более 60 дронов РФ

С 18:00 7 ноября россияне атаковали Украину следующими видами вооружения:

баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области,

четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области,

92 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, а также Чауда (временно оккупированный Крым).

Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской и Сумской областях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Строительство ПВО ВСУ на 9.00 8 ноября 2024 года

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие четырех ракет Х-59/69 и 62 дронов в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

26 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины. Поделиться

В результате ночной российской атаки пострадали, повреждены дома и имущество жителей Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областей.

Россия атаковала шахедами Хмельниччину

Ночью 8 ноября в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили два российских беспилотника типа Shahed, есть повреждения в жилом доме.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин.