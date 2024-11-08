Сили оборони України збили 4 російські КАР Х-59/69 та 62 БпЛА

Сили оборони України станом на 09:00 8 листопада знищено чотири російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 безпілотники під час ворожої атаки по нашій країні.

Сили оборони України збили понад 60 дронів РФ

Із 18:00 7 листопада росіяни атакували Україну такими видами озброєння:

балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області,

чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області,

92 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, а також Чауда (тимчасово окупований Крим).

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківській та Сумській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Зведення ППО ЗСУ на 9.00 8 листопада 2024 року

Станом на 09.00 підтверджено збиття чотирьох ракет Х-59/69 та 62 дронів у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України. Один перебуває в повітряному просторі України. Бойова робота триває. Поширити

Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджені будинки та майно жителів на Одеської, Харківської, Сумської та Хмельницької областей.

Росія атакувала шахедами Хмельниччину

Вночі 8 листопада у Хмельницькій області сили протиповітряної оборони збили два російські безпілотники типу Shahed, є пошкодження у житловому будинку.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін.