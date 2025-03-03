Силы обороны Украины сбили 46 российских БпЛА во время ночной атаки

В ночь на 3 марта Российская Федерация запустила против Украины 83 беспилотных летательных аппарата типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали по четырем направлениям.

Воздушные силы ВСУ отчитались о ночной антидроновой работе

При обстреле дроны РФ атаковали по направлениям российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения были вовлечены:

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Отчет ВС ВСУ

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 46 беспилотников в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской и ряда других областей. Также 31 дрон-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

Из-за атаки пострадали: