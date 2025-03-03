Силы обороны Украины сбили 46 российских БпЛА во время ночной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины сбили 46 российских БпЛА во время ночной атаки

Воздушные Силы ВСУ
Мобильные группы
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В ночь на 3 марта Российская Федерация запустила против Украины 83 беспилотных летательных аппарата типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали по четырем направлениям.

Главные тезисы

  • Украинские Силы обороны сбили 46 российских БпЛА во время ночной атаки, защищая свою территорию
  • Операции по отражению воздушной атаки велись совместными усилиями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп
  • Беспилотники РФ атаковали с Орла, Курска, Миллерово и других российских городов.

Воздушные силы ВСУ отчитались о ночной антидроновой работе

При обстреле дроны РФ атаковали по направлениям российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения были вовлечены:

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделения радиоэлектронной борьбы;

  • мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Отчет ВС ВСУ

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 46 беспилотников в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской и ряда других областей. Также 31 дрон-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

Из-за атаки пострадали:

  • Харьковская;

  • Сумская;

  • Киевская;

  • Черкасская;

  • Днепропетровская область;

  • Запорожье.

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