Силы обороны Украины сбили 46 российских БпЛА во время ночной атаки

В ночь на 3 марта Российская Федерация запустила против Украины 83 беспилотных летательных аппарата типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали по четырем направлениям.
Главные тезисы
- Украинские Силы обороны сбили 46 российских БпЛА во время ночной атаки, защищая свою территорию
- Операции по отражению воздушной атаки велись совместными усилиями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп
- Беспилотники РФ атаковали с Орла, Курска, Миллерово и других российских городов.
Воздушные силы ВСУ отчитались о ночной антидроновой работе
При обстреле дроны РФ атаковали по направлениям российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
К отражению воздушного нападения были вовлечены:
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы;
мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 46 беспилотников в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской и ряда других областей. Также 31 дрон-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.
Из-за атаки пострадали:
Харьковская;
Сумская;
Киевская;
Черкасская;
Днепропетровская область;
Запорожье.
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