Сили оборони України збили 46 російських БпЛА під час нічної атаки

У ніч на 3 березня Російська Федерація запустила проти України 83 безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з чотирьох напрямків.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про нічну антидронову роботу

Під час обстрілу дрони РФ атакували з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Звіт ПС ЗСУ

Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 безпілотників у межах Харківської, Полтавської, Сумської Київської та низки інших областей. Також 31 дрон-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Через атаку постраждали: