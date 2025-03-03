Сили оборони України збили 46 російських БпЛА під час нічної атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України збили 46 російських БпЛА під час нічної атаки

Повітряні Сили ЗСУ
Мобільна група
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У ніч на 3 березня Російська Федерація запустила проти України 83 безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з чотирьох напрямків.

Головні тези:

  • Українські Повітряні сили відбили 46 російських безпілотників під час нічної атаки на 3 березня.
  • Внаслідок антидронових заходів залучених сил було збито дрони, що атакували з різних напрямків, включаючи міста на території російської держави.
  • Спільні зусилля зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп змогли успішно відбити повітряну атаку.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про нічну антидронову роботу

Під час обстрілу дрони РФ атакували з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби;

  • мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Звіт ПС ЗСУ

Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 безпілотників у межах Харківської, Полтавської, Сумської Київської та низки інших областей. Також 31 дрон-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Через атаку постраждали:

  • Харківська;

  • Сумська;

  • Київська;

  • Черкаська;

  • Дніпропетровська області;

  • Запоріжжя.

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