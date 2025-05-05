Силы обороны Украины сбили более 40 шахедов во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины сбили более 40 шахедов во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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Российская армия в ночь на 5 мая атаковала Украину дронами по четырем направлениям. Были запущены 116 беспилотников и баллистические ракеты.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами, однако Силы обороны успешно отразили нападение.
  • Украинские вооруженные силы использовали авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы для успешной обороны.
  • Подтверждено сьитие 42 ударных дронов типа “Шахед” и других беспилотников на востоке, севере и юге страны к утру 5 мая.

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении ночной атаки РФ

По данным Воздушных сил, с 23:00 4 мая противник атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.

А также 116 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово и Приморск на оккупированной части Запорожской области.

Отчет ПВО ВСУ

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 5 мая подтверждены избиения 42 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донеччина.

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