Силы обороны Украины сбили более 40 шахедов во время ночной атаки РФ

Российская армия в ночь на 5 мая атаковала Украину дронами по четырем направлениям. Были запущены 116 беспилотников и баллистические ракеты.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами, однако Силы обороны успешно отразили нападение.
- Украинские вооруженные силы использовали авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы для успешной обороны.
- Подтверждено сьитие 42 ударных дронов типа “Шахед” и других беспилотников на востоке, севере и юге страны к утру 5 мая.
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении ночной атаки РФ
По данным Воздушных сил, с 23:00 4 мая противник атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.
А также 116 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово и Приморск на оккупированной части Запорожской области.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донеччина.
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