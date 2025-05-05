Сили оборони України збили понад 40 шахедів під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України збили понад 40 шахедів під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
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Російська армія в ніч проти 5 травня атакувала Україну дронами з чотирьох напрямків. Було запущено 116 безпілотників та балістичні ракети.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила нічну атаку на Україну за допомогою дронів та балістичних ракет.
  • Збройні сили України відбили напад за допомогою авіації, зенітних ракетних підрозділів, засобів РЕБ та мобільних вогневих груп.
  • Станом на 09:00 5 травня підтверджено збиття 42 ударних дронів типу “Шахед” та інших безпілотників на сході, півночі та півдні країни.

Повітряні сили ЗСУ звітували про відбиття нічної атаки РФ

За даними Повітряних сил, з 23:00 4 травня противник атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області.

А також 116 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово та Приморськ, що на окупованій частині Запорізької області.

Звіт ППО ЗСУ

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 5 травня підтверджено збиття 42 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. Також 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

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