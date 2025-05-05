Сили оборони України збили понад 40 шахедів під час нічної атаки РФ

Російська армія в ніч проти 5 травня атакувала Україну дронами з чотирьох напрямків. Було запущено 116 безпілотників та балістичні ракети.
Головні тези:
- Російська армія здійснила нічну атаку на Україну за допомогою дронів та балістичних ракет.
- Збройні сили України відбили напад за допомогою авіації, зенітних ракетних підрозділів, засобів РЕБ та мобільних вогневих груп.
- Станом на 09:00 5 травня підтверджено збиття 42 ударних дронів типу “Шахед” та інших безпілотників на сході, півночі та півдні країни.
Повітряні сили ЗСУ звітували про відбиття нічної атаки РФ
За даними Повітряних сил, з 23:00 4 травня противник атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області.
А також 116 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово та Приморськ, що на окупованій частині Запорізької області.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.
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