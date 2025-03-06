Силы обороны Украины сбили более 60 дронов РФ во время ночной атаки

В ночь на 6 марта ПВО Украины уничтожило 68 российских шахедов в 9 областях.

Ночная атака шахедов по Украине: что известно

В ночь на 6 марта (с 19.00 5 марта) армия РФ атаковала двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл.-РФ. и Крыма, и 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Брянск — РФ, Чауда — Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в таких областях:

Харьковской,

Полтавской,

Сумской,

Черниговской,

Черкасской,

Киевской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Одесской.

Отчет ПВО Украины

43 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).