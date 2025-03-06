Силы обороны Украины сбили более 60 дронов РФ во время ночной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины сбили более 60 дронов РФ во время ночной атаки

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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В ночь на 6 марта ПВО Украины уничтожило 68 российских шахедов в 9 областях.

Главные тезисы

  • ПВО Украины сбило 68 российских беспилотников в 9 областях во время ночной атаки, проведенной силами РФ.
  • Атака России включала баллистические ракеты и различные типы беспилотников.
  • Украинские военные успешно отразили нападение, задействуя авиацию, зенитные ракетные войска и другие подразделения для защиты страны.

Ночная атака шахедов по Украине: что известно

В ночь на 6 марта (с 19.00 5 марта) армия РФ атаковала двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл.-РФ. и Крыма, и 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Брянск — РФ, Чауда — Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в таких областях:

  • Харьковской,

  • Полтавской,

  • Сумской,

  • Черниговской,

  • Черкасской,

  • Киевской,

  • Кировоградской,

  • Днепропетровской,

  • Одесской.

Отчет ПВО Украины

43 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Днепропетровщина.

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