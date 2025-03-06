Силы обороны Украины сбили более 60 дронов РФ во время ночной атаки

В ночь на 6 марта ПВО Украины уничтожило 68 российских шахедов в 9 областях.
Главные тезисы
- ПВО Украины сбило 68 российских беспилотников в 9 областях во время ночной атаки, проведенной силами РФ.
- Атака России включала баллистические ракеты и различные типы беспилотников.
- Украинские военные успешно отразили нападение, задействуя авиацию, зенитные ракетные войска и другие подразделения для защиты страны.
Ночная атака шахедов по Украине: что известно
В ночь на 6 марта (с 19.00 5 марта) армия РФ атаковала двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл.-РФ. и Крыма, и 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Брянск — РФ, Чауда — Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в таких областях:
Харьковской,
Полтавской,
Сумской,
Черниговской,
Черкасской,
Киевской,
Кировоградской,
Днепропетровской,
Одесской.
43 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-