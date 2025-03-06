Сили оборони України збили понад 60 дронів РФ під час нічної атаки

У ніч проти 6 березня ППО України знищила 68 російських шахедів у 9 областях.

Нічна атака шахедів по Україні: що відомо

У ніч на 6 березня (із 19.00 5 березня) армія РФ атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл.— РФ. та Криму, та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ — РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у таких областях:

Харківській,

Полтавській,

Сумській,

Чернігівській,

Черкаській,

Київській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Одеській.

Звіт ППО України

43 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).