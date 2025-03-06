Сили оборони України збили понад 60 дронів РФ під час нічної атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України збили понад 60 дронів РФ під час нічної атаки

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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У ніч проти 6 березня ППО України знищила 68 російських шахедів у 9 областях.

Головні тези:

  • ППО України успішно відбило ворожу нічну атаку, збивши 68 російських безпілотників у 9 областях.
  • Ворожа атака була проведена російськими силами за допомогою балістичних ракет та безпілотників на різних напрямках.
  • Станом на ранок 6 березня 43 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Нічна атака шахедів по Україні: що відомо

У ніч на 6 березня (із 19.00 5 березня) армія РФ атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл.— РФ. та Криму, та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ — РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у таких областях:

  • Харківській,

  • Полтавській,

  • Сумській,

  • Чернігівській,

  • Черкаській,

  • Київській,

  • Кіровоградській,

  • Дніпропетровській,

  • Одеській.

Звіт ППО України

43 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.

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шахеди

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