Силы обороны Украины разбили ряд средств ПВО и военных складов РФ

Генштаб подтвердил поражение ряда военных объектов армии РФ на временно оккупированных территориях Украины и России.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли успешные удары по средствам противовоздушной обороны и военным складам армии РФ.
- Были уничтожены такие важные объекты, как зенитный ракетный комплекс 'Тор' и ЗРГК 2С6 'Тунгуска'.
- Украинские войска также атаковали логистические объекты противника, включая склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
ВСУ поразили средства ПВО и ряд складов противника
Вчера и в ночь на 23 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных военных объектов российского агрессора:
поражены средства противовоздушной обороны противника — зенитный ракетный комплекс "Тор" (Кураховка, ТОТ Донецкой обл.) и ЗРГК 2С6 "Тунгуска" в Брянской области РФ.
также наши воины били по радиолокационной станции "Небо-У" в районе Супоневой Брянской области РФ, степень повреждений объектов уточняется.
Кроме того, поражены логистические объекты противника:
состав горюче-смазочных материалов (Медвежье, ТОТ Луганской обл.),
склад боеприпасов,
состав материально-технических средств,
состав ракетно-артиллерийского вооружения на временно оккупированной Донбассе.
Также поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе Старомихайловки и склады хранения БпЛА типа "Shahed" в Макеевке Донецкой области.
Указанные объекты использовались противником для обеспечения боевых действий, функционирования систем ПВО и применения беспилотных летательных аппаратов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-