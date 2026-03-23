Силы обороны Украины разбили ряд средств ПВО и военных складов РФ
Силы обороны Украины разбили ряд средств ПВО и военных складов РФ

Генштаб подтвердил поражение ряда военных объектов армии РФ на временно оккупированных территориях Украины и России.

  • Силы обороны Украины нанесли успешные удары по средствам противовоздушной обороны и военным складам армии РФ.
  • Были уничтожены такие важные объекты, как зенитный ракетный комплекс 'Тор' и ЗРГК 2С6 'Тунгуска'.
  • Украинские войска также атаковали логистические объекты противника, включая склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

ВСУ поразили средства ПВО и ряд складов противника

Вчера и в ночь на 23 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных военных объектов российского агрессора:

  • поражены средства противовоздушной обороны противника — зенитный ракетный комплекс "Тор" (Кураховка, ТОТ Донецкой обл.) и ЗРГК 2С6 "Тунгуска" в Брянской области РФ.

  • также наши воины били по радиолокационной станции "Небо-У" в районе Супоневой Брянской области РФ, степень повреждений объектов уточняется.

Кроме того, поражены логистические объекты противника:

  • состав горюче-смазочных материалов (Медвежье, ТОТ Луганской обл.),

  • склад боеприпасов,

  • состав материально-технических средств,

  • состав ракетно-артиллерийского вооружения на временно оккупированной Донбассе.

Также поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе Старомихайловки и склады хранения БпЛА типа "Shahed" в Макеевке Донецкой области.

Указанные объекты использовались противником для обеспечения боевых действий, функционирования систем ПВО и применения беспилотных летательных аппаратов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины продолжат уязвлять важные военные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

