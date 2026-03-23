Категорія
Події
Дата публікації

Сили оборони України розтрощили низку засобів ППО та військових складів РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

Генштаб підтвердив ураження низки війькових об'єктів армії РФ на тимчасово окупованих територіях України та у Росії.

Головні тези:

  • Українські війська нанесли удари по засобах протиповітряної оборони та військових складах РФ.
  • Були розтрощені зенітний ракетний комплекс 'Тор', ЗРГК 2С6 'Тунгуска' та інші важливі об'єкти противника.

ЗСУ уразили засоби ППО та низку складів противника

Учора та у ніч на 23 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих військових об’єктів російського агресора:

  • уражено засоби протиповітряної оборони противника — зенітний ракетний комплекс "Тор" (Курахівка, ТОТ Донецької обл.) та ЗРГК 2С6 "Тунгуска" у Брянській області РФ.

  • також наші воїни били по радіолокаційній станції "Небо-У" у районі Супоневого Брянської області РФ, ступінь пошкоджень об'єктів уточнюється.

Окрім того, уражено логістичні об'єкти противника:

  • склад пально-мастильних матеріалів (Ведмеже, ТОТ Луганської обл.),

  • склад боєприпасів,

  • склад матеріально-технічних засобів,

  • склад ракетно-артилерійського озброєння на тимчасово окупованій Донеччині.

Також уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі Старомихайлівки та склади зберігання БпЛА типу "Shahed" у Макіївці Донецької області.

Зазначені об’єкти використовувалися противником для забезпечення бойових дій, функціонування систем ППО та застосування безпілотних літальних апаратів. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжать уражати важливі військові об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ до повного припинення збройної агресії проти України.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?