Сили оборони України розтрощили низку засобів ППО та військових складів РФ

Генштаб підтвердив ураження низки війькових об'єктів армії РФ на тимчасово окупованих територіях України та у Росії.
Головні тези:
- Українські війська нанесли удари по засобах протиповітряної оборони та військових складах РФ.
- Були розтрощені зенітний ракетний комплекс 'Тор', ЗРГК 2С6 'Тунгуска' та інші важливі об'єкти противника.
ЗСУ уразили засоби ППО та низку складів противника
Учора та у ніч на 23 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих військових об’єктів російського агресора:
уражено засоби протиповітряної оборони противника — зенітний ракетний комплекс "Тор" (Курахівка, ТОТ Донецької обл.) та ЗРГК 2С6 "Тунгуска" у Брянській області РФ.
також наші воїни били по радіолокаційній станції "Небо-У" у районі Супоневого Брянської області РФ, ступінь пошкоджень об'єктів уточнюється.
Окрім того, уражено логістичні об'єкти противника:
склад пально-мастильних матеріалів (Ведмеже, ТОТ Луганської обл.),
склад боєприпасів,
склад матеріально-технічних засобів,
склад ракетно-артилерійського озброєння на тимчасово окупованій Донеччині.
Також уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі Старомихайлівки та склади зберігання БпЛА типу "Shahed" у Макіївці Донецької області.
Зазначені об’єкти використовувалися противником для забезпечення бойових дій, функціонування систем ППО та застосування безпілотних літальних апаратів. Масштаби завданих збитків уточнюються.
