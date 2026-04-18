Силы обороны Украины сорвали попытку штурма оккупантов под Часовым Яром — видео

ВСУ разбили наголову оккупантов под Часовым Яром

Об этом 24-я отдельная механизированная бригада сообщила в Фейсбуке, обнародовав видео с боевой работой.

оккупанты пошли на прорыв в полосе 24 бригады. Применили 5 БММ, танк, 10 мотоциклов, квадроциклы. Наша разведка, дроны, артиллерия, пехота сработали слаженно. Прорыв сорван. Противник успеха не имел.

В настоящее время подтверждено, что российские захватчики потеряли шесть человек ликвидированными и шести ранеными.