Силы обороны Украины сорвали попытку штурма оккупантов под Часовым Яром — видео

Силы обороны Украины сорвали массированную попытку прорыва российских войск в районе Часового Яра Донецкой области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили попытку штурма оккупантов под Часовым Яром в Донецкой области.
- Видео боевых действий показывает успешное сопротивление украинских военных против массированного прорыва российских войск.
ВСУ разбили наголову оккупантов под Часовым Яром
Об этом 24-я отдельная механизированная бригада сообщила в Фейсбуке, обнародовав видео с боевой работой.
оккупанты пошли на прорыв в полосе 24 бригады. Применили 5 БММ, танк, 10 мотоциклов, квадроциклы. Наша разведка, дроны, артиллерия, пехота сработали слаженно. Прорыв сорван. Противник успеха не имел.
В настоящее время подтверждено, что российские захватчики потеряли шесть человек ликвидированными и шести ранеными.
