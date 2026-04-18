Сили оборони України зірвали спробу штурму окупантів під Часовим Яром — відео
Сили оборони України зірвали масовану спробу прориву російських військ у районі Часового Яру Донецької області.

Головні тези:

  • Сили оборони України зірвали спробу штурму окупантів під Часовим Яром у Донецькій області.
  • ЗСУ успішно відбили масований прорив російських військ, які використовували бронетехніку та мототранспорт.

ЗСУ розбили вщент окупантів під Часовим Яром

Про це 24-а окрема механізована бригада повідомила у Фейсбуці, оприлюднивши відео з бойовою роботою.

Окупанти пішли на прорив у смузі 24 бригади. Застосували 5 ББМ, танк, 10 мотоциклів, квадроцикли. Наша розвідка, дрони, артилерія, піхота спрацювали злагоджено. Прорив зірвано. Противник успіху не мав.

На цей час підверджено, що російські загарбники втратили шістьох осіб ліквідованими та шістьох пораненими.

Одна бойова бронемашина ворога знищена, ще одна – пошкоджена, уражені десять мотоциклів та два квадроцикли.

