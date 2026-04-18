Сили оборони України зірвали спробу штурму окупантів під Часовим Яром — відео

ЗСУ розбили вщент окупантів під Часовим Яром

Про це 24-а окрема механізована бригада повідомила у Фейсбуці, оприлюднивши відео з бойовою роботою.

Окупанти пішли на прорив у смузі 24 бригади. Застосували 5 ББМ, танк, 10 мотоциклів, квадроцикли. Наша розвідка, дрони, артилерія, піхота спрацювали злагоджено. Прорив зірвано. Противник успіху не мав.

На цей час підверджено, що російські загарбники втратили шістьох осіб ліквідованими та шістьох пораненими.