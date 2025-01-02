Силы обороны Украины ударили по месту дислокации армии РФ на Курщине — видео

Украинские защитники предварительно нанесли ракетный удар по российским оккупантам в Курской области. Известно, что у окупантов есть значительные потери.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны нанесли удар по пункту управления российской армии в Курской области, приводя к значительным потерям среди вражеского офицерского состава.
- Атака стала частью стратегии по снижению боевой готовности российских войск на Курске в рамках общей кампании по ликвидации угрозы для Украины.
- Вооруженные силы Украины подтвердили успешный удар по пункту управления российской бригады морской пехоты, что представляет серьезный удар по враждебной инфраструктуре на оккупированных территориях.
- Нападение подтверждается видеодоказательствами, где видна стоянка военной техники рядом со зданием, которое было выбрано как цель для удара со стороны украинских сил.
- Это действие сказывается на способности русской армии координировать военные действия против Украины, отделяя и ослабляя ее подразделения на оккупированных территориях.
Что известно о "хлопке" на Курщине
Как сообщает руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко, в результате удара есть значительные потери у 810-й бригады РФ.
В сети отмечают, что удар был нанесен в Ивановском Курской области по зданию культуры, где базировались русские военные.
На видео можно увидеть, что рядом со зданием стоят военные УАЗики и Уралы.
Напомним, 810-я бригада морской пехоты РФ, базирующаяся во временно оккупированном Севастополе (Крым). Оккупанты этого подразделения принимают участие в войне в Украине на Курском направлении.
Что известно об ударе ВСУ по командному пункту РФ в Курской области
25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенному в Льгове Курской области.
В результате атаки враг понес потери среди офицерского состава.
По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удар нанес потери среди офицерского состава российской армии.
Зато канал Meduza, ссылаясь на временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, сообщает о гибели четырех человек.
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