Силы обороны Украины ударили по месту дислокации армии РФ на Курщине — видео

Украинские защитники предварительно нанесли ракетный удар по российским оккупантам в Курской области. Известно, что у окупантов есть значительные потери.

Что известно о "хлопке" на Курщине

Как сообщает руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко, в результате удара есть значительные потери у 810-й бригады РФ.

В сети отмечают, что удар был нанесен в Ивановском Курской области по зданию культуры, где базировались русские военные.

На видео можно увидеть, что рядом со зданием стоят военные УАЗики и Уралы.

Напомним, 810-я бригада морской пехоты РФ, базирующаяся во временно оккупированном Севастополе (Крым). Оккупанты этого подразделения принимают участие в войне в Украине на Курском направлении.

Что известно об ударе ВСУ по командному пункту РФ в Курской области

25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенному в Льгове Курской области.

В результате атаки враг понес потери среди офицерского состава.

Украинские силы ударили по пункту управления 810-й бригады, расположенному в заброшенном гражданском здании в Льгове. Эта атака является частью масштабной кампании по снижению способности Вооруженных сил РФ координировать военные действия против Украины, говорится в заявлении СтратКом. Поделиться

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удар нанес потери среди офицерского состава российской армии.