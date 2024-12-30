Украинские воины ударили по скоплению солдат РФ на Курщине — видео

Вечером 30 декабря глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны Украины атаковали скопление российских захватчиков в Курской области РФ.
Главные тезисы
- Бойцы ВСУ продолжают уничтожать силы врага в рамках Курской операции.
- Армия РФ пока не спешит признавать свои потери из-за новой "бавовны".
Что известно о новой "бавовне" на Курщине
Местные власти не скрывают, что в регионе гримит нова "бавовна", однако пока не спешат раскрывать детали.
Так, новый ставленник Кремля на Курщине Александр Хинтштейн официально подтвердил удар по Льгову.
Он также начал уверять, что пока данных о пострадавших и "значительных разрушениях" не поступало.
Местные жители уже обнародовали в сети видео с последствиями прилета, на котором видно, что "значительные разрушения" есть. В роликах можно увидеть масштабный пожар и повреждение одного из зданий.
Кроме того, голос за кадром говорит, что "ребята все в бункере, много человек".
Что известно о ситуации на поле боя 30 декабря
Генштаб ВСУ отмечает, что украинские защитники продолжают активно противодействовать армии РФ, нанося ей потери в живой силе и технике.
По состоянию на вечер сообщается о 104 боевых столкновениях с силами врага.
Также указано, что 30 декабря от российских атак снова пострадали пограничные населенные пункты.
Бойцы ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать натиск армии РФ. На указанном участке фронта они отразили 23 атаки противника, семь боеприкосновений еще продолжается. Потери врага уточняются.
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