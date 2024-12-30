Вечером 30 декабря глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны Украины атаковали скопление российских захватчиков в Курской области РФ.

Что известно о новой "бавовне" на Курщине

Во Льгове на Курщине прилетело по скоплению российских военных, — написал Андрей Коваленко. Поделиться

Местные власти не скрывают, что в регионе гримит нова "бавовна", однако пока не спешат раскрывать детали.

Так, новый ставленник Кремля на Курщине Александр Хинтштейн официально подтвердил удар по Льгову.

Он также начал уверять, что пока данных о пострадавших и "значительных разрушениях" не поступало.

На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем, — заявил приспешник Путина. Поделиться

Местные жители уже обнародовали в сети видео с последствиями прилета, на котором видно, что "значительные разрушения" есть. В роликах можно увидеть масштабный пожар и повреждение одного из зданий.

Кроме того, голос за кадром говорит, что "ребята все в бункере, много человек".

Что известно о ситуации на поле боя 30 декабря

Генштаб ВСУ отмечает, что украинские защитники продолжают активно противодействовать армии РФ, нанося ей потери в живой силе и технике.

По состоянию на вечер сообщается о 104 боевых столкновениях с силами врага.

Также указано, что 30 декабря от российских атак снова пострадали пограничные населенные пункты.

От огня ствольной артиллерии пострадали районы населённых пунктов Бачевск, Александровка Сумской области и Тимофеевка Харьковской области. На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. Поделиться

Бойцы ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать натиск армии РФ. На указанном участке фронта они отразили 23 атаки противника, семь боеприкосновений еще продолжается. Потери врага уточняются.