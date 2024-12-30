Українські воїни вдарили по скупченню солдатів РФ на Курщині — відео

Ввечері 30 грудня очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони України атакували скупчення російських загарбників у Курській області РФ.

Що відомо про нову “бавовну” на Курщині

У Льгові на Курщині дещо прилетіло по скупченню російських військових, — написав Андрій Коваленко. Поширити

Місцева влада не приховує, що в регіоні сталася нова “бавовна”, однак поки не поспішає розкривати деталі.

Так, новий ставленик Кремля на Курщині Олександр Хінтштейн офіційно підтвердив удар по Льгову.

Він також почав запевняти, що поки даних про постраждалих та "значні руйнування" не надходило.

На місці працюють аварійні та комунальні служби. Тримаю ситуацію під контролем, — заявив поплічник Путіна. Поширити

Місцеві мешканці уже оприлюднили у мережі відео з наслідками прильоту, на якому видно, що "значні руйнування" усе ж таки є. У роликах можна побачити масштабну пожежу та пошкодження однієї з будівель.

Окрім того, голос за кадром каже, що "рєбята всє в бункєрє, много чєловєк".

Що відомо про ситуацію на полі бою 30 грудня

Генштаб ЗСУ зазначає, що українські захисники продовжують активно протидіяти армії РФ, завдаючи їй втрат у живій силі та техніці.

Станом на вечір повідомляється про 104 бойових зіткнень з силами ворога.

Також вказано, що 30 грудня від російських атак знову постраждали прикордонні населені пункти.

Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Бачівськ, Олександрівка Сумської області та Тимофіївка Харківської області. На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка. Поширити

Бійці ЗСУ роблять все можливе, щоб стримати натиск армії РФ. На вказаній ділянці фронту вони відбили 23 атаки противника, сім боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.