Українські воїни вдарили по скупченню солдатів РФ на Курщині — відео

Ввечері 30 грудня очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони України атакували скупчення російських загарбників у Курській області РФ.
Головні тези:
- Бійці ЗСУ продовжують нищити сили ворога в межах Курської операції.
- Армія РФ поки не поспішає визнавати свої втрати під час нової масштабної “бавовни”.
Що відомо про нову “бавовну” на Курщині
Місцева влада не приховує, що в регіоні сталася нова “бавовна”, однак поки не поспішає розкривати деталі.
Так, новий ставленик Кремля на Курщині Олександр Хінтштейн офіційно підтвердив удар по Льгову.
Він також почав запевняти, що поки даних про постраждалих та "значні руйнування" не надходило.
Місцеві мешканці уже оприлюднили у мережі відео з наслідками прильоту, на якому видно, що "значні руйнування" усе ж таки є. У роликах можна побачити масштабну пожежу та пошкодження однієї з будівель.
Окрім того, голос за кадром каже, що "рєбята всє в бункєрє, много чєловєк".
Що відомо про ситуацію на полі бою 30 грудня
Генштаб ЗСУ зазначає, що українські захисники продовжують активно протидіяти армії РФ, завдаючи їй втрат у живій силі та техніці.
Станом на вечір повідомляється про 104 бойових зіткнень з силами ворога.
Також вказано, що 30 грудня від російських атак знову постраждали прикордонні населені пункти.
Бійці ЗСУ роблять все можливе, щоб стримати натиск армії РФ. На вказаній ділянці фронту вони відбили 23 атаки противника, сім боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.
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