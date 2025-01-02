Сили оборони України вдарили по місцю дислокації армії РФ на Курщині — відео

Українські захисники попередньо завдали ракетного удару по російських окупантах у Курській області. Відомо, що в окупантів є значні втрати.

Що відомо про “бавовну” на Курщині

Як повідомляє керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, внаслідок удару є значні втрати у 810-ї бригади РФ.

У мережі зазначають, що удар було завдано в Івановському Курської області по будинку культури, де базувалися російські військові.

На відео можна побачити, що поряд з будівлею стоять військові УАЗіки та «Урали».

Нагадаємо, 810-та бригада морської піхоти РФ, яка базується в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Окупанти цього підрозділу беруть участь у війні в Україні на Курському напрямку.

Що відомо про удар ЗСУ по командному пункту РФ в Курській області

25 грудня Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Льгові Курської області.

В результаті атаки ворог зазнав втрат серед офіцерського складу.

Українські сили вдарили по пункту управління 810-ї бригади, який був розташований у покинутій цивільній будівлі в Льгові. Ця атака є частиною масштабної кампанії зі зниження здатності Збройних сил РФ координувати військові дії проти України, — йдеться в заяві СтратКом. Поширити

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, удар спричинив втрати серед офіцерського складу російської армії.