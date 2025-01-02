Сили оборони України вдарили по місцю дислокації армії РФ на Курщині — відео

Українські захисники попередньо завдали ракетного удару по російських окупантах у Курській області. Відомо, що в окупантів є значні втрати.
Головні тези:
- Українські сили оборони нанесли удар по пункту управління російської армії у Курській області, призводячи до значних втрат серед ворожого офіцерського складу.
- Атака стала частиною стратегії зі зниження бойової готовності російських військ на Курському напрямку в рамках загальної кампанії з ліквідації загрози для України.
- Збройні сили України підтвердили успішний удар по пункту управління російської бригади морської піхоти, що становить серйозний удар по ворожій інфраструктурі на окупованих територіях.
- Напад підтверджується відеодоказами, де видно стоянку військової техніки поруч із будівлею, яка була обрана як ціль для удару з боку українських сил.
- Ця дія позначається на здатності російської армії координувати військові дії проти України, відокремлюючи та ослаблюючи її підрозділи на окупованих територіях.
Що відомо про “бавовну” на Курщині
Як повідомляє керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, внаслідок удару є значні втрати у 810-ї бригади РФ.
У мережі зазначають, що удар було завдано в Івановському Курської області по будинку культури, де базувалися російські військові.
На відео можна побачити, що поряд з будівлею стоять військові УАЗіки та «Урали».
Нагадаємо, 810-та бригада морської піхоти РФ, яка базується в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Окупанти цього підрозділу беруть участь у війні в Україні на Курському напрямку.
Що відомо про удар ЗСУ по командному пункту РФ в Курській області
25 грудня Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Льгові Курської області.
В результаті атаки ворог зазнав втрат серед офіцерського складу.
За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, удар спричинив втрати серед офіцерського складу російської армії.
Натомість канал Meduza, посилаючись на тимчасового виконувача обов'язків губернатора Курської області Олександра Хінштейна, повідомляє про загибель чотирьох осіб.
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