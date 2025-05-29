Силы обороны Украины уничтожили 1050 оккупантов и 31 артсистему РФ в течение суток

Силы обороны Украины в сутки "минусировали" в армии РФ еще 1050 военнослужащих, а также 31 артсистему противника. Таким образом, общие потери контингента врага в личном составе уже почти достигли отметки в 985 тысяч.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно действуют против агрессивных действий армии РФ, уничтожив 1050 военнослужащих и 31 артсистему за сутки.
- Общие потери армии РФ в ходе военных действий против Украины близки к 985 тысячам человек, включая значительные потери в технике и авиации.
- За период с 24 февраля 2022 года по 29 мая 2025 года армия РФ потеряла значительное количество танков, бронемашин, артиллерии, авиации и другой военной техники.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 29 мая 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 984 940 (+1050) человек ликвидировано;
танков — 10 864 ед. (0);
боевых бронированных машин — 22 645 (+1) ед;
артиллерийских систем — 28 386 (+31) ед;
РСЗО — 1 397 ед. (0);
средств ПВО — 1 171 ед. (0);
самолетов — 372 ед. (0);
вертолетов — 335 ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 37 999 (+81) ед;
крылатых ракет — 3265 ед. (0);
кораблей/катеров — 28 ед. (0);
подводных лодок — 1 ед. (0);
автомобильной техники и автоцистерн — 50 015 (+56) ед;
специальной техники — 3 902 ед. (0).
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