Силы обороны Украины уничтожили 1050 оккупантов и 31 артсистему РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили 1050 оккупантов и 31 артсистему РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Силы обороны Украины в сутки "минусировали" в армии РФ еще 1050 военнослужащих, а также 31 артсистему противника. Таким образом, общие потери контингента врага в личном составе уже почти достигли отметки в 985 тысяч.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно действуют против агрессивных действий армии РФ, уничтожив 1050 военнослужащих и 31 артсистему за сутки.
  • Общие потери армии РФ в ходе военных действий против Украины близки к 985 тысячам человек, включая значительные потери в технике и авиации.
  • За период с 24 февраля 2022 года по 29 мая 2025 года армия РФ потеряла значительное количество танков, бронемашин, артиллерии, авиации и другой военной техники.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 29 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 984 940 (+1050) человек ликвидировано;

  • танков — 10 864 ед. (0);

  • боевых бронированных машин — 22 645 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 28 386 (+31) ед;

  • РСЗО — 1 397 ед. (0);

  • средств ПВО — 1 171 ед. (0);

  • самолетов — 372 ед. (0);

  • вертолетов — 335 ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 37 999 (+81) ед;

  • крылатых ракет — 3265 ед. (0);

  • кораблей/катеров — 28 ед. (0);

  • подводных лодок — 1 ед. (0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 50 015 (+56) ед;

  • специальной техники — 3 902 ед. (0).

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