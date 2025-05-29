Сили оборони України знищили 1050 окупантів і 31 артсистему РФ протягом доби

Сили оборони України за добу "мінусували" в армії РФ ще 1050 військовослужбовців, а також 31 артсистему противника. Таким чином загальні втрати контингенту ворога в особовому складі вже майже сягнули позначки у 985 тисяч.
Головні тези:
- Сили оборони України ліквідували 1050 військовослужбовців та 31 артсистему РФ за добу.
- Загальні бойові втрати веденого агресора від початку війни становлять майже 985 тисяч осіб.
- Армія РФ зазнала значних втрат у танках, бойових машинах, авіації та іншій військовій техніці.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 травня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 984 940 (+1050) осіб ліквідовано;
танків — 10 864 од. (0);
бойових броньованих машин — 22 645 (+1) од.;
артилерійських систем — 28 386 (+31) од.;
РСЗВ — 1 397 од. (0);
засобів ППО — 1 171 од. (0);
літаків — 372 од. (0);
гелікоптерів — 335 од. (0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 37 999 (+81) од.;
крилатих ракет — 3 265 од. (0);
кораблів/катерів — 28 од. (0);
підводних човнів — 1 од. (0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 50 015 (+56) од.;
спеціальної техніки — 3 902 од. (0).
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