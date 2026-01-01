Силы обороны Украины уничтожили 2 района сосредоточения и пункт управления БпЛА оккупантов РФ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск окупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно отражают атаки оккупантов, уничтожив 2 района сосредоточения и пункт управления БПЛА противника.
- За прошедшие сутки зарегистрировано 131 боевое столкновение, в результате чего российские захватчики понесли значительные потери.
Актуальная ситуация на фронте
Оперативная информация по состоянию на 08:00 01.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
По уточненной информации, вчера противник нанес 77 авиационных ударов, сбросив 182 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3587 обстрелов, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6406 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Орехов Запорожской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Михайловка Херсонской области; Залив Одесской области.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БПЛА противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемых авиабомба, совершил 84 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Волчанск и в сторону Обуховки и Довгенького.
На Купянском направлении вчера произошло семь вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шейковки и Глушковки.
На Лиманском направлении враг провел 11 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Заречное и сторону населенных пунктов Ставки и Дробышево.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Плещеевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки, Иванополья.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филиал, Гришино и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Белицкое, Новоподгородное, Новое Шахово, Род.
На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Согласие, Рыбное, Зеленая Роща и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, Привилегия.
На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов — в районах Гуляйполя, Сладкого и Белогорья.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, четыре боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 769 беспилотных летательных аппаратов и 171 единицу автомобильной техники оккупантов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-