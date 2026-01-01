Силы обороны Украины уничтожили 2 района сосредоточения и пункт управления БпЛА оккупантов РФ

Оперативная информация по состоянию на 08:00 01.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

По уточненной информации, вчера противник нанес 77 авиационных ударов, сбросив 182 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3587 обстрелов, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6406 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Орехов Запорожской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Михайловка Херсонской области; Залив Одесской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемых авиабомба, совершил 84 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Волчанск и в сторону Обуховки и Довгенького.

На Купянском направлении вчера произошло семь вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шейковки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг провел 11 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Заречное и сторону населенных пунктов Ставки и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.