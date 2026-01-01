Сили оборони України знищили 2 райони зосередження та пункт управління БпЛА окупантів РФ

Оперативна інформація станом на 08:00 01.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3587 обстрілів, зокрема 84 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6406 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Верхня Терса, Любицьке, Оріхів Запорізької області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Михайлівка Херсонської області; Затока Одеської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 84 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог провів 11 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили спробу окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.