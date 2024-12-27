Силы обороны Украины уничтожили 3 капитанов армии РФ — видео

Главное управление разведки МО Украины (ГУР) сообщает об очередной успешной операции, проведенной украинскими воинами — им удалось ликвидировать сразу трех капитанов российской оккупационной армии.

Что известно о новой успешной операции Сил обороны Украины

К ней были привлечены:

Департамент активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

Служба безопасности Украины,

Силы беспилотных систем ВСУ,

оперативная группировка войск "Таврия".

Украинские разведчики получили данные о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, участвующих в преступной войне против Украины в Запорожской области.

После этого ГУР разработало план операции, к которой силами и средствами присоединились ОУВ Таврия, СБС и тактическая группа Тайфун СБУ.

Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар с HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны. Поделиться

Результаты операции Сил обороны Украины

В результате операции ликвидированы трое офицеров российских оккупационных войск:

капитан нагорный дмитрий олегович, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка из России;

капитан крахмалов григорий александрович, заместитель начальника штаба по разведке,

начальник разведки 135-го мотострелкового полка из России;

капитан фомин юрий викторович, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы с РФ.

Кроме того, указано, что удалось уничтожить 5 единиц автомобильной техники врага.

Борьба продолжается! Слава Украине! — подчеркивает ГУР. Поделиться