Силы обороны Украины уничтожили 3 капитанов армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили 3 капитанов армии РФ — видео

ГУР
Силы обороны Украины уничтожили 3 капитанов армии РФ — видео
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Главное управление разведки МО Украины (ГУР) сообщает об очередной успешной операции, проведенной украинскими воинами — им удалось ликвидировать сразу трех капитанов российской оккупационной армии.

Главные тезисы

  • Операция производилась в Запорожской области.
  • ГУР узнало важные данные о намерениях оккупантов и разработало план ликвидации вражеских сил.
  • Украинские военные нанесли высокоточный удар с HIMARS, а также повторно атаковали оккупантов дронами.

Что известно о новой успешной операции Сил обороны Украины

К ней были привлечены:

  • Департамент активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

  • Служба безопасности Украины,

  • Силы беспилотных систем ВСУ,

  • оперативная группировка войск "Таврия".

Украинские разведчики получили данные о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, участвующих в преступной войне против Украины в Запорожской области.

После этого ГУР разработало план операции, к которой силами и средствами присоединились ОУВ Таврия, СБС и тактическая группа Тайфун СБУ.

Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар с HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.

Результаты операции Сил обороны Украины

В результате операции ликвидированы трое офицеров российских оккупационных войск:

  • капитан нагорный дмитрий олегович, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка из России;

  • капитан крахмалов григорий александрович, заместитель начальника штаба по разведке,

  • начальник разведки 135-го мотострелкового полка из России;

  • капитан фомин юрий викторович, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы с РФ.

Кроме того, указано, что удалось уничтожить 5 единиц автомобильной техники врага.

Борьба продолжается! Слава Украине! — подчеркивает ГУР.

Фото: скриншот

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