Силы обороны Украины уничтожили 3 капитанов армии РФ — видео

Главное управление разведки МО Украины (ГУР) сообщает об очередной успешной операции, проведенной украинскими воинами — им удалось ликвидировать сразу трех капитанов российской оккупационной армии.
Главные тезисы
- Операция производилась в Запорожской области.
- ГУР узнало важные данные о намерениях оккупантов и разработало план ликвидации вражеских сил.
- Украинские военные нанесли высокоточный удар с HIMARS, а также повторно атаковали оккупантов дронами.
Что известно о новой успешной операции Сил обороны Украины
К ней были привлечены:
Департамент активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины,
Служба безопасности Украины,
Силы беспилотных систем ВСУ,
оперативная группировка войск "Таврия".
Украинские разведчики получили данные о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, участвующих в преступной войне против Украины в Запорожской области.
После этого ГУР разработало план операции, к которой силами и средствами присоединились ОУВ Таврия, СБС и тактическая группа Тайфун СБУ.
Результаты операции Сил обороны Украины
В результате операции ликвидированы трое офицеров российских оккупационных войск:
капитан нагорный дмитрий олегович, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка из России;
капитан крахмалов григорий александрович, заместитель начальника штаба по разведке,
начальник разведки 135-го мотострелкового полка из России;
капитан фомин юрий викторович, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы с РФ.
Кроме того, указано, что удалось уничтожить 5 единиц автомобильной техники врага.
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