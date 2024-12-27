Сили оборони України знищили 3 капітанів армії РФ — відео

Головне управління розвідки МО України (ГУР) повідомляє про чергову успішну операцію, яку провели українські воїни — їм вдалося ліквідувати одразу трьох капітанів російської окупаційної армії.

Що відомо про нову успішну операцію Сил оборони України

До неї були залучені:

Департамент активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України,

Служба безпеки України,

Сили безпілотних систем ЗСУ,

оперативне угруповання військ “Таврія”.

Українські розвідники отримали дані щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області.

Після цього ГУР розробило план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ “Таврія”, СБС і тактична група “Тайфун” СБУ.

Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони. Поширити

Результати операції Сил оборони України

Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ:

капітан наґорний дмітрій олєґовіч, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку зс рф;

капітан крохмальов ґріґорій алєксандровіч, заступник начальника штабу з розвідки,

начальник розвідки 135-го мотострілецького полку зс рф;

капітан фомін юрій вікторовіч, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази зс рф.

Окрім того, наголошується, що вдалося знищити 5 одиниць автомобільної техніки ворога.

Боротьба триває! Слава Україні! — наголошує ГУР. Поширити