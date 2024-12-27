Сили оборони України знищили 3 капітанів армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України знищили 3 капітанів армії РФ — відео

ГУР
знищення російських капітанів

Головне управління розвідки МО України (ГУР) повідомляє про чергову успішну операцію, яку провели українські воїни — їм вдалося ліквідувати одразу трьох капітанів російської окупаційної армії.

Головні тези:

  • Операція проводилася в Запорізькій області.
  • ГУР дізналося важливі дані про наміри окупантів й розробило план ліквідації ворожих сил.
  • Українські військові завдали високоточного удару з HIMARS, а також повторно атакували окупантів дронами.

Що відомо про нову успішну операцію Сил оборони України

До неї були залучені:

  • Департамент активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України,

  • Служба безпеки України,

  • Сили безпілотних систем ЗСУ,

  • оперативне угруповання військ “Таврія”.

Українські розвідники отримали дані щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області.

Після цього ГУР розробило план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ “Таврія”, СБС і тактична група “Тайфун” СБУ.

Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.

Результати операції Сил оборони України

Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ:

  • капітан наґорний дмітрій олєґовіч, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку зс рф;

  • капітан крохмальов ґріґорій алєксандровіч, заступник начальника штабу з розвідки,

  • начальник розвідки 135-го мотострілецького полку зс рф;

  • капітан фомін юрій вікторовіч, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази зс рф.

Окрім того, наголошується, що вдалося знищити 5 одиниць автомобільної техніки ворога.

Боротьба триває! Слава Україні! — наголошує ГУР.

Фото: скриншот

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