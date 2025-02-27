Силы обороны Украины уничтожили 90 дронов РФ во время ночной атаки

В ночь на 27 февраля российская армия запустила по территории Украины 166 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 11 областях.

Результаты ночной работы ПВО Украины

В ночь на 27 февраля, с 20:00 26 февраля, армия РФ атаковала Украину 166 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Дроны были запущены по направлениям:

Орел;

Брянск;

Миллерово;

Шаталово;

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Результаты работы ПВО

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 90-х ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Также 72 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны, без негативных последствий. В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Черниговская и Сумская области.