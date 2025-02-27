Силы обороны Украины уничтожили 90 дронов РФ во время ночной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили 90 дронов РФ во время ночной атаки

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 27 февраля российская армия запустила по территории Украины 166 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 11 областях.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно отразили атаку российской армии в ночь на 27 февраля.
  • Украина уничтожила 90 ударных дронов и 72 беспилотника-имитатора в 11 областях.
  • Действия ПВО украинских вооруженных сил привели к успешной обороне территории.

Результаты ночной работы ПВО Украины

В ночь на 27 февраля, с 20:00 26 февраля, армия РФ атаковала Украину 166 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Дроны были запущены по направлениям:

  • Орел;

  • Брянск;

  • Миллерово;

  • Шаталово;

  • Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Результаты работы ПВО

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 90-х ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Также 72 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны, без негативных последствий. В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Черниговская и Сумская области.

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