Силы обороны Украины уничтожили 90 дронов РФ во время ночной атаки

В ночь на 27 февраля российская армия запустила по территории Украины 166 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 11 областях.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отразили атаку российской армии в ночь на 27 февраля.
- Украина уничтожила 90 ударных дронов и 72 беспилотника-имитатора в 11 областях.
- Действия ПВО украинских вооруженных сил привели к успешной обороне территории.
Результаты ночной работы ПВО Украины
В ночь на 27 февраля, с 20:00 26 февраля, армия РФ атаковала Украину 166 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Дроны были запущены по направлениям:
Орел;
Брянск;
Миллерово;
Шаталово;
Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 90-х ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Также 72 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны, без негативных последствий. В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Черниговская и Сумская области.
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