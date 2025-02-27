Сили оборони України знищили 90 дронів РФ під час нічної атаки

У ніч проти 27 лютого російська армія запустила по території України 166 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 11 областях.
Головні тези:
- У ніч на 27 лютого армія РФ атакувала Україну 166 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.
- Сили оборони України успішно відбили атаку, знищивши 90 дронів і 72 безпілотники-імітатори.
- ППО працювала у 11 областях України.
Результати нічної роботи ППО України
У ніч на 27 лютого, з 20:00 26 лютого, армія РФ атакувала Україну 166 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Дрони було запущено з напрямків:
Орел;
Брянськ;
Міллєрово;
Шаталово;
Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Також 72 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Чернігівська та Сумська області.
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