Сили оборони України знищили 90 дронів РФ під час нічної атаки

У ніч проти 27 лютого російська армія запустила по території України 166 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 11 областях.

Результати нічної роботи ППО України

У ніч на 27 лютого, з 20:00 26 лютого, армія РФ атакувала Україну 166 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони було запущено з напрямків:

Орел;

Брянськ;

Міллєрово;

Шаталово;

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Результати роботи ППО

Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Також 72 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Чернігівська та Сумська області.