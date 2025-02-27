Сили оборони України знищили 90 дронів РФ під час нічної атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України знищили 90 дронів РФ під час нічної атаки

Повітряні Сили ЗСУ
Мобільні вогневі групи

У ніч проти 27 лютого російська армія запустила по території України 166 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 11 областях.

Головні тези:

  • У ніч на 27 лютого армія РФ атакувала Україну 166 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.
  • Сили оборони України успішно відбили атаку, знищивши 90 дронів і 72 безпілотники-імітатори.
  • ППО працювала у 11 областях України.

Результати нічної роботи ППО України

У ніч на 27 лютого, з 20:00 26 лютого, армія РФ атакувала Україну 166 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони було запущено з напрямків:

  • Орел;

  • Брянськ;

  • Міллєрово;

  • Шаталово;

  • Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Результати роботи ППО

Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Також 72 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Чернігівська та Сумська області.

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