Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт армии РФ на Курщине
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт армии РФ на Курщине

Генштаб ВСУ
бавовна
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Генштаб ВСУ сообщил о поражении важного военного объекта на территории России и уничтожении командира высокого ранга.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины осуществили успешный удар по командно-наблюдательному пункту армии РФ на территории России.
  • В результате операции был ликвидирован командир высокого ранга и личный состав оккупантов.
  • Удар по важному военному объекту стал частью оборонных мероприятий Украины в регионе.

Украина поразила командно-наблюдательный пункт армии РФ на Курщине

Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка — Успеновка на территории РФ.

Также Генштаб сообщил, что среди ликвидированных окупантов РФ был и командир.

Среди ликвидированного личного состава окупантов был и командир 1-го батальона 9-го мсп.

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