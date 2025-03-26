Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт армии РФ на Курщине

Генштаб ВСУ сообщил о поражении важного военного объекта на территории России и уничтожении командира высокого ранга.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины осуществили успешный удар по командно-наблюдательному пункту армии РФ на территории России.
- В результате операции был ликвидирован командир высокого ранга и личный состав оккупантов.
- Удар по важному военному объекту стал частью оборонных мероприятий Украины в регионе.
Украина поразила командно-наблюдательный пункт армии РФ на Курщине
Также Генштаб сообщил, что среди ликвидированных окупантов РФ был и командир.
Среди ликвидированного личного состава окупантов был и командир 1-го батальона 9-го мсп.
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