Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт армії РФ на Курщині
Категорія
Події
Дата публікації

Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт армії РФ на Курщині

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження важливого військового об'єкта на території Росії та знищенні командира високого рангу.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно застосували удар по командно-спостережному пункту армії РФ на Курщині.
  • Під час операції було знищено командира високого рангу та ліквідовано особовий склад окупантів.
  • Удар по важливому військовому об'єкту здійснений в рамках оборонних заходів України в регіоні.

Україна уразила командно-спостережний пункт армії РФ на Курщині

Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка - Успенівка, що на території РФ.

Також Генштаб повідомив, що серед ліквідованих окупантів РФ був і командир.

Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го мсп.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР уразило передовий пункт управління армії РФ — відео
ГУР
дрон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України знищили командний пункт армії РФ у Бєлгородській області
Генштаб ЗСУ
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні Сили ЗСУ уразили пункт управління прикордонної застави РФ
Генштаб ЗСУ
ПС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?