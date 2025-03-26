Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт армії РФ на Курщині

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження важливого військового об'єкта на території Росії та знищенні командира високого рангу.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно застосували удар по командно-спостережному пункту армії РФ на Курщині.
- Під час операції було знищено командира високого рангу та ліквідовано особовий склад окупантів.
- Удар по важливому військовому об'єкту здійснений в рамках оборонних заходів України в регіоні.
Україна уразила командно-спостережний пункт армії РФ на Курщині
Також Генштаб повідомив, що серед ліквідованих окупантів РФ був і командир.
Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го мсп.
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