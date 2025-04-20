Силы обороны Украины уничтожили почти 700 российских шахедов за неделю
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили почти 700 российских шахедов за неделю

Воздушные Силы ВСУ
самолет
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Силы обороны Украины с 14 по 20 апреля уничтожили три крылатых ракеты «Искандер-К» и 696 российских беспилотников разных типов, которыми российские войска атаковали Украину.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины активно противостоят вражеской агрессии, уничтожив за неделю почти 700 российских шахедов.
  • Украинская авиация успешно совершает вылеты, включая атаки прикрытия и поражение вражеских позиций.
  • Боевые действия включают нанесение десятков авиаударов по объектам вражеской агрессии различными видами боеприпасов и ракет.

Силы обороны Украины отчитались по поводу уничтоженных шахедов РФ

Силы обороны уничтожили, в частности, 159 ударных дронов-камикадзе типа Shahed, 201 разведывательный БПЛА и 336 беспилотников других типов.

Украинская авиация в течение недели совершила 140 самолетовылетов, в том числе более 80 — на истребительное авиационное прикрытие и около 50 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами разных типов.

За неделю подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады совершили 515 боевых вылетов, из них 399 разведывательных вылетов с использованием БПЛА; 116 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.

Воздушные силы уничтожили:

  • 8 вражеских укрытий;

  • 2 разведывательных БПЛА «Supercam»,

  • 1 баражирующий боеприпас «Ланцет».

  • 10 захватчиков.

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