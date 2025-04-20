Силы обороны Украины уничтожили почти 700 российских шахедов за неделю

Силы обороны Украины с 14 по 20 апреля уничтожили три крылатых ракеты «Искандер-К» и 696 российских беспилотников разных типов, которыми российские войска атаковали Украину.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины активно противостоят вражеской агрессии, уничтожив за неделю почти 700 российских шахедов.
- Украинская авиация успешно совершает вылеты, включая атаки прикрытия и поражение вражеских позиций.
- Боевые действия включают нанесение десятков авиаударов по объектам вражеской агрессии различными видами боеприпасов и ракет.
Силы обороны Украины отчитались по поводу уничтоженных шахедов РФ
Силы обороны уничтожили, в частности, 159 ударных дронов-камикадзе типа Shahed, 201 разведывательный БПЛА и 336 беспилотников других типов.
Украинская авиация в течение недели совершила 140 самолетовылетов, в том числе более 80 — на истребительное авиационное прикрытие и около 50 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами разных типов.
За неделю подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады совершили 515 боевых вылетов, из них 399 разведывательных вылетов с использованием БПЛА; 116 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.
Воздушные силы уничтожили:
8 вражеских укрытий;
2 разведывательных БПЛА «Supercam»,
1 баражирующий боеприпас «Ланцет».
10 захватчиков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-