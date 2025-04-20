Сили оборони України знищили майже 700 російських шахедів за тиждень

Сили оборони України з 14 по 20 квітня знищили три крилаті ракети «Іскандер-К» та 696 російських безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну.

Сили оборони України звітували щодо знищених шахедів РФ

Сили оборони знищили, зокрема, 159 ударних дронів-камікадзе типу Shahed, 201 розвідувальний БПЛА та 336 безпілотників інших типів.

Українська авіація впродовж тижня здійснила 140 літаковильотів, зокрема понад 80 — на винищувальне авіаційне прикриття та близько 50 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади здійснили 515 бойових вильотів, з них 399 розвідувальних вильотів із використанням БПЛА; 116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Повітряні сили знищили: