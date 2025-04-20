Сили оборони України знищили майже 700 російських шахедів за тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України знищили майже 700 російських шахедів за тиждень

Повітряні Сили ЗСУ
літак

Сили оборони України з 14 по 20 квітня знищили три крилаті ракети «Іскандер-К» та 696 російських безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну.

Головні тези:

  • Сили оборони України знищили три крилаті ракети «Іскандер-К» та 696 російських безпілотників за тиждень.
  • Українська авіація здійснила 140 літаковильотів, включаючи винищувальне авіаційне прикриття та вогневе ураження ворожих позицій.
  • Під час бойових дій пілоти Повітряних сил нанесли десятки авіаударів по об'єктах ворожої агресії.

Сили оборони України звітували щодо знищених шахедів РФ

Сили оборони знищили, зокрема, 159 ударних дронів-камікадзе типу Shahed, 201 розвідувальний БПЛА та 336 безпілотників інших типів.

Українська авіація впродовж тижня здійснила 140 літаковильотів, зокрема понад 80 — на винищувальне авіаційне прикриття та близько 50 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади здійснили 515 бойових вильотів, з них 399 розвідувальних вильотів із використанням БПЛА; 116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Повітряні сили знищили:

  • 8 ворожих укриттів;

  • 2 розвідувальні БПЛА «Supercam»,

  • 1 баражуючий боєприпас «Ланцет».

  • 10 загарбників.

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