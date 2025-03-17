Силы обороны Украины уничтожили российскую ДРГ в Сумской области — видео

Николаевские морпехи вместе со смежными подразделениями ВСУ уничтожили штурмовые группы российских военных в приграничье Сумской области.

Штурмовые группы армии РФ уничтожены в Сумской области

Военные успехи были сняты на видео в 36 Отдельной бригаде морской пехоты имени Билинского.

Так, на видео зафиксированы кадры отражения штурмовых действий врага на отрезке Свердликово (Курская обл РФ) — Новенькое Сумской области.

По оценке 36-й бригады, в результате боевых действий противник потерял 14 человек боевого состава убитыми и 15 ранеными.