Силы обороны Украины уничтожили российскую ДРГ в Сумской области — видео

Николаевские морпехи вместе со смежными подразделениями ВСУ уничтожили штурмовые группы российских военных в приграничье Сумской области.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны успешно нанесли удар по штурмовым группам российских военных в Сумской области.
- Результатом боевых действий стали потери противника: 14 человек убитыми и 15 ранеными, а также уничтоженные 4 квадроцикла.
- 36-я бригада морской пехоты имени Билинского зафиксировала на видео отражение штурмовых действий противника на пограничном отрезке.
Штурмовые группы армии РФ уничтожены в Сумской области
Военные успехи были сняты на видео в 36 Отдельной бригаде морской пехоты имени Билинского.
Так, на видео зафиксированы кадры отражения штурмовых действий врага на отрезке Свердликово (Курская обл РФ) — Новенькое Сумской области.
По оценке 36-й бригады, в результате боевых действий противник потерял 14 человек боевого состава убитыми и 15 ранеными.
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