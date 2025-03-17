Силы обороны Украины уничтожили российскую ДРГ в Сумской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили российскую ДРГ в Сумской области — видео

потери
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Источник:  online.ua

Николаевские морпехи вместе со смежными подразделениями ВСУ уничтожили штурмовые группы российских военных в приграничье Сумской области.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны успешно нанесли удар по штурмовым группам российских военных в Сумской области.
  • Результатом боевых действий стали потери противника: 14 человек убитыми и 15 ранеными, а также уничтоженные 4 квадроцикла.
  • 36-я бригада морской пехоты имени Билинского зафиксировала на видео отражение штурмовых действий противника на пограничном отрезке.

Штурмовые группы армии РФ уничтожены в Сумской области

Военные успехи были сняты на видео в 36 Отдельной бригаде морской пехоты имени Билинского.

Так, на видео зафиксированы кадры отражения штурмовых действий врага на отрезке Свердликово (Курская обл РФ) — Новенькое Сумской области.

По оценке 36-й бригады, в результате боевых действий противник потерял 14 человек боевого состава убитыми и 15 ранеными.

Кроме того, были уничтожены 4 квадроцикла, по которым передвигался враг.

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