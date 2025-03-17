Сили оборони України знищили російську ДРГ на Сумщині — відео

Миколаївські морпіхи разом із суміжними підрозділами ЗСУ знищили штурмові групи російських військових у прикордонні Сумської області.
Головні тези:
- Миколаївські морпіхи разом із суміжними підрозділами ЗСУ знищили штурмові групи російських військ на Сумщині.
- За результатами бойових дій противник втратив 14 осіб бойового складу вбитими та 15 пораненими, а також було знищено 4 квадроцикли.
- У відео, опублікованому 36-ю бригадою морської піхоти імені Білинського, зафіксовані кадри відбиття штурмових дій противника на прикордонному відтинку.
Штурмові групи армії РФ знищено на Сумщині
Військові успіхи зафільмували на відео у 36 Окремій бригаді морської піхоти імені Білинського.
Так, на відео зафіксовано кадри відбиття штурмових дій ворога на відтинку Свердліково (Курська обл РФ) — Новеньке Сумської області.
За оцінкою 36-ї бригади, в результаті бойових дій противник втратив 14 осіб бойового складу вбитими і 15 — пораненими.
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