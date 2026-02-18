Силы обороны уменьшили "серую зону" на юге Украины

За прошедшие сутки у нас зафиксировано на Гуляйпольском и Александровском направлениях 27 разведывательно-поисковых и штурмовых действий, часть из которых контратакующая, мы не даем врагу зайти на определенные зоны и отбрасываем его. Это спланированный комплекс мероприятий, и беспилотники, и артиллерия и РЭБ работают над тем, чтобы остановить врага и отвергнуть его по некоторым направлениям.