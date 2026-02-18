Силы обороны уменьшили "серую зону" на юге Украины
Силы обороны уменьшили "серую зону" на юге Украины

ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Силы обороны провели контратакующие и штурмовые действия, уменьшив серую зону вблизи населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терново и отбросив российские группы закрепления.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины провели контратакующие и штурмовые действия на юге страны, уменьшив “серую зону”.
  • Совершена успешная контратака возле населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терново, отброшены российские группы закрепления.

Удачи Сил обороны Украины на юге: что известно

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Мы провели определенные контратакующие и штурмовые действия, несколько уменьшили "серую зону" возле населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терновое. Там несколько уменьшилась "красная зона" и увеличилась серая, то есть мы отбросили вражеские группе закрепления, не дали их завести на этих направлениях и продолжаем активные контратакующие действия.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

По словам спикера, за прошедшие сутки на Гуляйпольском и Александровском направлениях состоялись десятки боевых эпизодов.

За прошедшие сутки у нас зафиксировано на Гуляйпольском и Александровском направлениях 27 разведывательно-поисковых и штурмовых действий, часть из которых контратакующая, мы не даем врагу зайти на определенные зоны и отбрасываем его. Это спланированный комплекс мероприятий, и беспилотники, и артиллерия и РЭБ работают над тем, чтобы остановить врага и отвергнуть его по некоторым направлениям.

