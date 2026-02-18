Силы обороны уменьшили "серую зону" на юге Украины

Силы обороны провели контратакующие и штурмовые действия, уменьшив серую зону вблизи населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терново и отбросив российские группы закрепления.
Удачи Сил обороны Украины на юге: что известно
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По словам спикера, за прошедшие сутки на Гуляйпольском и Александровском направлениях состоялись десятки боевых эпизодов.
