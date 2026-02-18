Сили оборони зменшили "сіру зону" на півдні України

Сили оборони провели контратакувальні та штурмові дії, зменшивши «сіру зону» поблизу населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове та відкинувши російські групи закріплення.
Головні тези:
- Сили оборони України здійснили контратакувальні та штурмові дії на півдні країни.
- Зменшено “сіру зону” біля населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове, відкинуто ворожі групи закріплення.
- Протягом минулої доби на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбулися десятки бойових епізодів.
Успіхи Сил оборони України на півдні: що відомо
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За словами речника, протягом минулої доби на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбулися десятки бойових епізодів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-