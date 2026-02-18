Сили оборони зменшили "сіру зону" на півдні України
Україна
Сили оборони зменшили "сіру зону" на півдні України

Джерело:  Укрінформ

Сили оборони провели контратакувальні та штурмові дії, зменшивши «сіру зону» поблизу населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове та відкинувши російські групи закріплення.

Головні тези:

  • Сили оборони України здійснили контратакувальні та штурмові дії на півдні країни.
  • Зменшено “сіру зону” біля населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове, відкинуто ворожі групи закріплення.
  • Протягом минулої доби на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбулися десятки бойових епізодів.

Успіхи Сил оборони України на півдні: що відомо

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Ми провели певні контратакувальні й штурмові дії, і дещо зменшили "сіру зону" біля населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове. Там дещо зменшилась "червона зона" і збільшилась сіра, тобто, ми відкинули ворожі групі закріплення, не дали їх завести на цих напрямках і проводимо далі активні контратакувальні дії.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

За словами речника, протягом минулої доби на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбулися десятки бойових епізодів.

За минулу добу в нас зафіксовано на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках 27 розвідувально-пошукових і штурмових дій, частина з яких контратакувальні, ми не даємо ворогові зайти на певні зони і відкидаємо його. Це спланований комплекс заходів, і безпілотники, і артилерія і РЕБ працюють над тим, щоб зупинити ворога і відкинути його на деяких напрямках.

Категорія
Україна
Україна
Україна
