Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1290 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7794 (+15) ед;

боевых бронированных машин — 15020 (+18) ед.;

артиллерийских систем — 13345 (+65) ед.;

РСЗО — 1092 (+2) ед.;

средства ПВО — 827 (+3) ед.;

самолетов — 357 ед.;

вертолетов — 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10766 (+27) ед.;

крылатых ракет — 2268 ед.;

кораблей/катеров — 27 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 18228 (+69) ед;

специальной техники — 2211 (+12) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб за 4 июня, на Харьковском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Липцев и Волчанска. Пять атак отбиты, один бой продолжается в районе Волчанска. Российские захватчики не имеют успеха, ситуация контролируемая.