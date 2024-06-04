Силы обороны уничтожили более 1200 военных РФ, 15 танков и 65 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны уничтожили более 1200 военных РФ, 15 танков и 65 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 512 420 военных.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины продолжают успешно ликвидировать солдат РФ и уничтожать их технику, в том числе 15 танков и 65 артиллерийских систем.
  • На Харьковском и Северском направлениях отражены атаки российских войск, в результате чего потери врага составили более 1200 человек.
  • За сутки Силы обороны уничтожили 1290 российских захватчиков и значительное количество военной техники, среди которой танки, РСЗО, самолеты и другое.
  • Ситуация на фронте под контролем, российские захватчики не достигают значимых успехов, при этом украинские защитники продолжают эффективно действовать.
  • Российская армия продолжает нападения на различных участках фронта, однако силы обороны Украины успешно отражают атаки и наносят значительные потери в численности и технике противнику.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1290 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7794 (+15) ед;

  • боевых бронированных машин — 15020 (+18) ед.;

  • артиллерийских систем — 13345 (+65) ед.;

  • РСЗО — 1092 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 827 (+3) ед.;

  • самолетов — 357 ед.;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10766 (+27) ед.;

  • крылатых ракет — 2268 ед.;

  • кораблей/катеров — 27 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18228 (+69) ед;

  • специальной техники — 2211 (+12) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб за 4 июня, на Харьковском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Липцев и Волчанска. Пять атак отбиты, один бой продолжается в районе Волчанска. Российские захватчики не имеют успеха, ситуация контролируемая.

  • По предварительной информации за текущие сутки враг потерял на этом направлении 61 человек. Уничтожены два автомобиля, поврежден танк, две артсистемы и один ЗРК.

  • Северское направление остается одним из самых напряженных. 15 атак уже отбиты нашими защитниками, девять боеприкосновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. В течение суток, предварительно, враг потерял живую силу 91 оккупанта погибшими и ранеными. Также нашими воинами уничтожены два танка, боевая бронированная машина, артиллерийская система и два средства РЭБ.

  • На Покровском направлении российские захватчики 35 раз атаковали наши позиции в районах Зеленого Поля, Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калиновой, Нетайловой и Невельской. 26 атак отбиты нашими защитниками.

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