Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 512 420 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1290 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків - 7794 (+15) од;

бойових броньованих машин - 15020 (+18) од.;

артилерійських систем - 13345 (+65) од.;

РСЗВ - 1092 (+2) од.;

засоби ППО - 827 (+3) од.;

літаків - 357 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10766 (+27) од.;

крилатих ракет - 2268 од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18228 (+69) од.;

спеціальної техніки - 2211 (+12) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб за 4 червня, на Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. П’ять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.