Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 512 420 військових.
Головні тези:
- Сили оборони України знищили понад 1200 військових РФ, 15 танків та 65 артилерійських систем.
- З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії становить понад 512 тис осіб.
- На Харківському напрямку російська армія атакувала позиції українських оборонців, однак всі напади були відбиті.
- На Сіверському напрямку зафіксовано 15 атак, в ході яких знищено техніку ворога.
- Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки на фронті, тісно діючи проти російських загарбників.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1290 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків - 7794 (+15) од;
бойових броньованих машин - 15020 (+18) од.;
артилерійських систем - 13345 (+65) од.;
РСЗВ - 1092 (+2) од.;
засоби ППО - 827 (+3) од.;
літаків - 357 од.;
гелікоптерів - 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10766 (+27) од.;
крилатих ракет - 2268 од.;
кораблів/катерів - 27 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 18228 (+69) од.;
спеціальної техніки - 2211 (+12) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб за 4 червня, на Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. П’ять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.За попередньою інформацією за поточну добу ворог втратив на цьому напрямку 61 особу. Знищено два автомобілі, пошкоджено танк, дві артсистеми та один ЗРК.
Сіверський напрямок залишається одним з найнапруженіших. 15 атак вже відбито нашими захисниками, дев’ять боєзіткнень ще тривають. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.Протягом доби, попередньо, ворог втратив живої сили 91 окупанта загиблими та пораненими. Також нашими воїнами знищено два танка, бойову броньовану машину, артилерійську систему та два засоби РЕБ.
На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували наші позиції в районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового, Нетайлового та Невельського. 26 атак відбито нашими захисниками.
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