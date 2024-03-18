Силы обороны уничтожили более 800 оккупантов и 19 танков

За прошедшие сутки между Силами обороны и вражескими войсками произошло 72 боевых столкновения. Российские оккупанты потеряли около 810 солдат, 19 танков, 17 боевых бронированных машин.

Потери РФ за минувшие сутки

Генштаб ВСУ сообщает, что авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава противника.

Враг за сутки нанес 14 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на востоке и юге

На Купянском направлении враг совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими защитниками отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил 3 штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.