Сили оборони знищили більше 800 окупантів та 19 танків

Протягом минулої доби між Силами оборони та ворожими військами відбулося 72 бойових зіткнення. Російські окупанти втратили близько 810 солдатів, 19 танків, 17 бойових броньованих машин.

Втрати РФ за минулу добу

Генштаб ЗСУ повідомляє, що авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу противника.

Загалом ворог за добу завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на сході та півдні

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.