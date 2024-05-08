Силы обороны уничтожили более 900 российских оккупантов и 13 танков
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны уничтожили более 900 российских оккупантов и 13 танков

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 970 окупантов, 13 их танков, 30 артиллерийских систем. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Удары ВСУ по оккупантам

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по:

  • самоходному миномету 2С4 "Тюльпан",

  • пункта управления,

  • 1 состава ГСМ,

  • 5 районах сосредоточения личного состава противника.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении украинскими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 27 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск на плацдармах на левобережье Днепра.

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