Сили оборони знищили більше 900 російських окупантів та 13 танків

Сили оборони за минулу добу знищили 970 окупантів, 13 їхніх танків, 30 артилерійських систем. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.
Удари ЗСУ по окупантах
Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по:
самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”,
пункту управління,
1 складу ПММ,
5 районах зосередження особового складу противника.
Ситуація на напрямках
На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ на плацдармах на лівобережжі Дніпра.
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