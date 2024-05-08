Сили оборони знищили більше 900 російських окупантів та 13 танків

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по:

самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”,

пункту управління,

1 складу ПММ,

5 районах зосередження особового складу противника.



Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ на плацдармах на лівобережжі Дніпра.