Війська РФ за минулу добу завдали 40 авіаційних ударів по Україні

Протягом доби між Силами оборони на російськими окупантами відбулося 64 бойових зіткнення.

Удари ЗСУ по окупантах

За словами Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по:

самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”,

пункту управління,

5 районах зосередження особового складу противника.

За добу ворог завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі населеного пункту Невське Луганської області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 2 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.