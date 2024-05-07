За словами офіцера 59-ї ОМПБр їм. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, українським військовим вдалось змусити окупантів армії РФ знизити бойову активність на сході України і призупинити власні наступальні дії.
Що відомо про ситуацію із призупинкою наступу армії РФ
Він підкреслив, що російські окупанти не змінюють власної тактики і руйнують все, що перешкоджає їм на шляху просування.
Цехоцький зазначив, що кремлівські загарбники беруть під контроль фактично руїни знищених ними населених пунктів і вихваляються нібито їхнім захопленням.
Що відомо про ситуацію на південному фронті
За інформацією Сил оборони півдня України, протягом минулої доби українськими військовими було ліквідовано понад 130 російських загарбників армії РФ та знищено близько 30 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Зазначається, що у Запорізькій області воїнами ЗСУ відбито 2 ворожі штурми в районі Старомайорського, ще 4 атаки окупантів в районі Роботиного.
На лівобережжі Дніпра на Херсонщині ворог тричі намагався атакувати позиції ЗСУ однак змушений був із втратами відступити.
У той же час українські військові завдали ударів по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах противника.
Протягом доби ворог втратив на півдні України:
135 загарбників,
1 танк,
13 гармат,
1 міномет,
6 од автобронетехніки,
3 розвідувальні БпЛА,
1 аерофотостанцію,
1 човен.
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