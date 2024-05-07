За словами офіцера 59-ї ОМПБр їм. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, українським військовим вдалось змусити окупантів армії РФ знизити бойову активність на сході України і призупинити власні наступальні дії.

Що відомо про ситуацію із призупинкою наступу армії РФ

Загалом наступ противника призупинений. Немає такої активності, як це було два тижні назад, коли вони дуже масовано і не на великі відстані, але просувалися, — зазначає Цехоцький. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти не змінюють власної тактики і руйнують все, що перешкоджає їм на шляху просування.

Цехоцький зазначив, що кремлівські загарбники беруть під контроль фактично руїни знищених ними населених пунктів і вихваляються нібито їхнім захопленням.

Тактика терористів залишалась такою як і раніше — зруйнувати все, що бачуть, куди вони можуть дотянутися, а потім сказати, що ми зайшли туди. Чому зайшли? Бо в плані інженерному, фортифікаційному, в плані взагалі життя в тому чи іншому населеному пункті — великому чи маленькому селищі, то його немає, бо зруйоване. Його треба буде відновлювати вже після війни, — наголошує військовий. Поширити

Що відомо про ситуацію на південному фронті

За інформацією Сил оборони півдня України, протягом минулої доби українськими військовими було ліквідовано понад 130 російських загарбників армії РФ та знищено близько 30 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Попередня доба в операційній зоні минула в контрбатарейному протистоянні та відбитті ворожих штурмів. Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій, проте не досяг успіху, — йдеться у повідомленні представників ОСУВ “Одеса”. Поширити

Зазначається, що у Запорізькій області воїнами ЗСУ відбито 2 ворожі штурми в районі Старомайорського, ще 4 атаки окупантів в районі Роботиного.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині ворог тричі намагався атакувати позиції ЗСУ однак змушений був із втратами відступити.

У той же час українські військові завдали ударів по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах противника.

Протягом доби ворог втратив на півдні України:

135 загарбників,

1 танк,

13 гармат,

1 міномет,

6 од автобронетехніки,

3 розвідувальні БпЛА,

1 аерофотостанцію,

1 човен.