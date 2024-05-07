По словам офицера 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, украинским военным удалось заставить кафиров армии РФ снизить боевую активность на востоке Украины и приостановить собственные наступательные действия.
Что известно о ситуации с остановкой наступления армии РФ
Он подчеркнул, что российские оккупанты не меняют собственной тактики и разрушают все, что препятствует им на пути продвижения.
Цехоцкий отметил, что кремлевские захватчики берут под контроль фактически развалины уничтоженных ими населенных пунктов и хвастаются якобы их захватом.
Что известно о ситуации на южном фронте
По информации Сил обороны юга Украины, за прошедшие сутки украинскими военными было ликвидировано более 130 российских захватчиков армии РФ и уничтожено около 30 единиц вражеской техники и вооружения.
Отмечается, что в Запорожской области воинами ВСУ отражены 2 вражеских штурма в районе Старомайорского, еще 4 атаки оккупантов в районе Роботиного.
На левобережье Днепра в Херсонской области враг трижды пытался атаковать позиции ВСУ, однако вынужден был с потерями отступить.
В то же время украинские военные нанесли удары по местам дислокации, огненным позициям и тылам противника.
В течение суток враг потерял на юге Украины:
135 захватчиков,
1 танк,
13 орудий,
1 миномет,
6 ед автобронетехники,
3 разведывательные БпЛА,
1 аэрофотостанцию,
1 лодка.
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