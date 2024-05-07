ВСУ приостановили наступление армии РФ на востоке Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ приостановили наступление армии РФ на востоке Украины

Военные ВСУ
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Источник:  Киев24

По словам офицера 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, украинским военным удалось заставить кафиров армии РФ снизить боевую активность на востоке Украины и приостановить собственные наступательные действия.

Что известно о ситуации с остановкой наступления армии РФ

В общем наступление противника приостановлено. Нет такой активности, как это было две недели назад, когда они очень массированы и не на большие расстояния, но продвигались, отмечает Цехоцкий.

Он подчеркнул, что российские оккупанты не меняют собственной тактики и разрушают все, что препятствует им на пути продвижения.

Цехоцкий отметил, что кремлевские захватчики берут под контроль фактически развалины уничтоженных ими населенных пунктов и хвастаются якобы их захватом.

Тактика террористов оставалась прежней — разрушить все, что видят, куда они могут дотянуться, а потом сказать, что мы вошли туда. Почему вошли? Так как в плане инженерном, фортификационном, в плане вообще жизни в том или ином населенном пункте — большом или маленьком поселке, то его нет, потому что сооружено. Его нужно будет восстанавливать уже после войны, — отмечает военный.

Что известно о ситуации на южном фронте

По информации Сил обороны юга Украины, за прошедшие сутки украинскими военными было ликвидировано более 130 российских захватчиков армии РФ и уничтожено около 30 единиц вражеской техники и вооружения.

Предыдущие сутки в операционной зоне прошли в контрбатарейном противостоянии и отражении вражеских штурмов. Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций, однако не добился успеха, — говорится в сообщении представителей ОВСУ «Одесса».

Отмечается, что в Запорожской области воинами ВСУ отражены 2 вражеских штурма в районе Старомайорского, еще 4 атаки оккупантов в районе Роботиного.

На левобережье Днепра в Херсонской области враг трижды пытался атаковать позиции ВСУ, однако вынужден был с потерями отступить.

В то же время украинские военные нанесли удары по местам дислокации, огненным позициям и тылам противника.

В течение суток враг потерял на юге Украины:

  • 135 захватчиков,

  • 1 танк,

  • 13 орудий,

  • 1 миномет,

  • 6 ед автобронетехники,

  • 3 разведывательные БпЛА,

  • 1 аэрофотостанцию,

  • 1 лодка.

Уничтожены 2 полевых пункта боеснабжения и 3 наблюдательных пункта, — добавляют в Силах обороны юга.

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